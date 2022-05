வெறும் 2 நிமிடம்.. அரசு பணி கனவு கலைந்ததே! கதறிய பெண்.. கடுப்பான கணவர்.. குரூப் 2 தேர்வில் பரபரப்பு

Karur

oi-Nantha Kumar R

கரூர்: தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2வுக்கான முதல்நிலை தேர்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில் கரூரில் 2 நிமிடம் தாமதமாக வந்தவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதனால் கணவரோடு வந்த பெண் உள்பட பலர் தேர்வு எழுத முடியாமல் வீட்டுக்கு திரும்பினர்.

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் ஒருங்கிணைந்த குடிமை பணிகள் தேர்வு 2, 2ஏ பதவிகளுக்கான முதல் நிலை தேர்வு மாநிலம் முழுவதும் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த தேர்வுக்காக ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கரூர் மாவட்டத்தில் 59 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

TNPSC Group 2 exam being held across Tamil Nadu today. In Karur Those who arrived 2 minutes late were denied entry for this exam. Thus many, including the woman who came with her husband, returned home unable to write the exam.