வேட்டி கிடக்கட்டும்.. எடப்பாடிதான் முக்கியம்.. வேட்டி அவிழ்ந்தது கூட தெரியாமல் முந்தியடித்த தொண்டர்!

கிருஷ்ணகிரி : நேற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்த எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுக்க முயற்சித்த போது தொண்டர் ஒருவரின் வேட்டி அவிழ்ந்த நிலையில் அதனை கண்டு கொள்ளாமல் அந்தத் தொண்டர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பூங்கொத்து கொடுப்பதிலேயே மும்முரமாக இருந்தார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக வீறுகொண்டு எழுந்துள்ள ஓ பன்னீர்செல்வம் சொந்த ஊருக்கு கூட செல்லாமல் ஆதரவாளருடன் ஆலோசனை நீதிமன்ற முறையீடு தேர்தல் ஆணைய வழக்கு என தீவிரம் காட்டி வருகிறார்.

அதே நேரத்தில் பழனி கோவிலில் தரிசனம் கொங்கு மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் என தொண்டர்களை சந்திப்பதிலும் திருமண விழாக்களில் கலந்து கொள்வதிலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

