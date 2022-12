11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரே மேடையில் தம்பிதுரை -கே.பி.முனுசாமி! எல்லாம் எடப்பாடி செய்த மாயமாம்!

Krishnagiri

oi-Arsath Kan

கிருஷ்ணகிரி: 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதிமுக முக்கியப் பிரமுகர்களான தம்பிதுரையும், கே.பி.முனுசாமியும் ஒரே மேடையில் ஏறி கட்சியினரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்கள்.

தம்பிதுரையும், கே.பி.முனுசாமியும் ஆரம்பக்காலம் முதலே எதிரும் புதிருமாக அதிமுகவில் அரசியல் செய்து வந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தம்பிதுரை, கே.பி.முனுசாமி திடீர் ஒற்றுமையின் பின்னணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

எதுக்கும் துண்டை போட்டு வைப்போம்! எம்பி கனவில் எடப்பாடியை சுற்றும் மாஜிக்கள்! களைகட்டும் அதிமுக!

English summary

After 11 years, AIADMK leaders Thambidurai and KP Munuswamy took the same stage and surprised the party members. It is worth noting that Thambidurai and KP Munusamy have been playing Opposite politics in AIADMK since the early days.