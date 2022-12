ஒசூர் ஆஞ்சினம்மாவிற்கும், குஜராத் சோனுக்கும் "தொடர்பு.." அப்புறம்தான் அரங்கேறிய அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட்

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி : ஒசூர் அருகே கணவனை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்த பெண் கொலை வழக்கில், 3 மாதங்களுக்கு பிறகு குஜராத்தில் கொலையாளியான வடமாநில இளைஞரை கைது செய்து ஒசூர் அழைத்து வந்துள்ளனர் போலீசார். கள்ளக்காதலில் டார்ச்சர் தாங்க முடியாததால் பெண்ணை கொலை செய்ததாக கூறியிருக்கிறார் வட மாநில தொழிலாளி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த கலுகொண்டப்பள்ளி கிராமத்தில் கணவரை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வந்த ஆஞ்சினம்மா (எ) மேரியம்மா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 5ம் தேதி மண்வெட்டியால் வெட்டிக்கொல்லப்பட்டிருந்தார்.

கொலையாளியை பிடிக்க முடியாமல் மத்திகிரி போலீசார் திணறி வந்த நிலையில், 3 மாதங்களுக்கு பிறகு வடமாநில இளைஞரை குஜராத்தில் கைது செய்துள்ளனர். கொலையாளியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.

In the case of the murder of a woman living alone near Osur, after 3 months in Gujarat, a young man from the northern state was arrested and brought to Osur. police. A laborer from a northern state has said that he killed the woman because he could not bear the torture of cheating