முதல்வர் நேரில் வராமல் காணொளியில் பிரச்சாரம் செய்ய இதுதான் காரணமாம்.. சொல்கிறார் பாஜக அண்ணாமலை

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் வெளியில் சென்றால் பிரச்னை ஏற்படும் என்பதை புரிந்துக்கொண்டு தான் முதல்வர் காணொளி வாயிலாக பிரசாரம் செய்கிறார் என ஒசூரில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சியில் பாஜக சார்பில் 30 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

கெலமங்கலம்,தேன்கனிக்கோட்டை ஆகிய இரண்டு பேரூராட்சிகளில் 12 பேர் என 42 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அவர்களை மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிமுகப்படுத்தும் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைப்பெற்றது.

English summary

BJP state leader Annamalai in Hosur has said that the Chief Minister is campaigning through video only realizing that there will be trouble if he goes outside without fulfilling his promises.