தலைவலி கொடுத்த ஓசூர்.. தட்டித் தூக்கிய திமுக - பின்னணியில் நடந்தது என்ன?

Krishnagiri

oi-Logi

கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தலில் திமுக அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளும் போட்டிபோட்டு வந்த நிலையில் திமுக மேயர் பதவியில் வென்றிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் பிப்ரவரி 19ல் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது. இதில் பதிவான வாக்குகள் பிப்ரவரி 22ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி வார்டுகளில் திமுக அதிகமாக வென்றிருந்தது.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 21 மாநகராட்சிகளில், 20 மாநகராட்சிகள் ஆளும் தி.மு.க கூட்டணியின் வசமாகியிருந்தது. ஆனால் ஓசூர் மாநகராட்சி மட்டும் இழுபறியில் இருந்தது.

”மேயர்” கனவில் கூட்டணி கட்சிகள்..அசைந்து கொடுக்காத திமுக-அதிமுக.. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பரபர

English summary

The DMK has won the mayoral post in the Hosur mayoral election as both the parties are competing as the DMK and AIADMK.