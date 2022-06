1999ல என்ன நடந்துச்சு? தனியா போய் டீ.. ஏற்றுக்கொள்வானா தொண்டன்? - கே.பி.முனுசாமி சரமாரி தாக்கு!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : 1999ல் நடந்த சம்பவம் ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.பி.முனுசாமி.

சின்னம் தொடர்பான படிவத்தில் கையெழுத்திடும் தார்மீக உரிமையை இழக்கிறார் ஓபிஎஸ், கட்சியில் இருந்து கொண்டே பொதுக்குழு நடத்த இடையூறு செய்தார் ஓபிஎஸ் என சரமாரியாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார் கே.பி.முனுசாமி.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் தேநீர் அருந்தியது பற்றியும் கேள்வி எழுப்பி ஓபிஎஸ்ஸை விமர்சித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான கே.பி.முனுசாமி.

ஹோண்டா சிட்டி காரில் தனியாக சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம்! யாருடன் ரகசிய சந்திப்பு? பரபரப்பான அரைமணி நேரம்!

English summary

ADMK senior leader KP Munusamy accused O Panneerselvam of losing the moral right to sign the form related to AIADMK symbol and obstructing the holding of the General Assembly while remaining in the party.