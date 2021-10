சசிகலா அதிமுகவில் இணைப்பா.. ஒரு சாதிக்கு கட்சி சொந்தமானால் இறந்துவிடுவேன்: கேபி.முனுசாமி ஆவேச பேட்டி

Krishnagiri

oi-Veerakumar

கிருஷ்ணகிரி: சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்க்க வேண்டும் என்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அதிமுக குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு ஆதரவு என்று சொன்னால் முனுசாமி இறந்து விடுவதாக அர்த்தம் என்று அவர் ஆவேசமாக கூறினார்.

மதுரையில் இன்று காலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர், ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொள்வது பற்றிய ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போது, தலைமை கழக உறுப்பினர்கள் இதுபற்றி முடிவு செய்வார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இது சர்ச்சைக்கு காரணமாக மாறியது. ஆனால் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அளித்த பேட்டியில், சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்க்கக்கூடாது என்று சொன்னவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். எனவே சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்ப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று காட்டமாக தெரிவித்தார்.

English summary

AIADMK deputy coordinator KP Munusamy has said that there is no room for talk of include Sasikala in the AIADMK.