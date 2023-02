பெண் போலீசிடம் தப்பா நடந்துகிட்டாரு.. எனவேதான் வாலிபரை பூட்ஸ் காலால் உதைத்தேன்: கிருஷ்ணகிரி எஸ்.பி.

ஓசூர் போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட இளைஞரை பூட்ஸ் காலால் எட்டி உதைக்க வேண்டிய நிலை ஏன் ஏற்பட்டது என்று கிருஷ்ணகிரி எஸ்.பி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட இளைஞரை, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சரோஜ் குமார் தாகூர், லத்தியால் தாக்கி, பூட்ஸ் காலால் உதைப்பது போன்ற காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய நிலையில் இளைஞரிடம் ஏன் அப்படி நடந்து கொண்டேன் என்று கிருஷ்ணகிரி எஸ்.பி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையின் தொடர்ச்சியாக எருதுவிடும் விழா நடத்தப்படுவது உண்டு.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் பல்வேறு இடங்களில் எருதுவிடும் விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, கடந்த மாதம் 17, 18-ந் தேதிகளில் வேப்பனப்பள்ளி, குருபரப்பள்ளி பகுதிகளில் நடந்த எருதுவிடும் விழாக்களில் விதிமுறைகள் சரியாக பின்பற்றப்படாத காரணத்தால் சிறுவன் உள்பட 3 பேர் மாடு முட்டி இறந்தனர்.

