இது தான் காரணமா? கிருஷ்ணகிரியில் கொல்லப்பட்ட பாஜக புள்ளி! குற்றவாளிகளை கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : திருப்பத்தூர் மாவட்ட பாஜக நிர்வாகி களி கண்ணன் கிருஷ்ணகிரியில் வெட்டி கொல்லப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக 6 பேரை கைது செய்துள்ளது தனிப்படை காவல்துறை. 6 மணி நேரத்திற்குள்ளாக கொலையாளிகளை சந்தேகத்தின் பேரில் அடையாளம் கண்டு ஓசூர் பகுதியில் இருந்த நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்த வேப்பாளம்பட்டி அருகேயுள்ள தனியார் கல்குவாரிக்கு செல்லும் பகுதியில் நேற்று காலை கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் 52 வயது மதிக்கதக்க நபர் படுகொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார்.

இதனை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள், ஊத்தங்கரை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்பேரில் ஊத்தங்கரை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர் சடலத்தை கைப்பற்றி கொலையானது யார்?கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்தனர்.

English summary

The special force police have arrested 6 people in connection with the case of Tirupattur district BJP executive Kali Kannan being hacked to death in Krishnagiri. Within 6 hours, they identified the killers as suspects and arrested the people in Hosur area.