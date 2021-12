ஓமிக்ரான் ஆபத்தானது என்பதற்கு ஆதாரம் இல்லை… நம்பிக்கை அளிக்கும் சிங்கப்பூர்..!

Kuala Lumpur

oi-Rajkumar R

கோலாலம்பூர்: ஓமிக்ரான் வைரஸ் கொரோனாவின் மற்ற திரிபுகளை விட மாறுபட்டது அல்லது அதிக ஆபத்தானது என்பதற்கான ஆதாரம் இதுவரை இல்லை என சிங்கப்பூர் சுகாதாரத் துறை கூறியுள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தற்போது பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது ஓமிக்ரான் வைரஸ். இதனால் பல்வேறு நாடுகளும் ஆயத்த நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளன. பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளன நிலையில் சிங்கப்பூர் அரசு அதற்கு நேர்மாறாக இருக்கிறது.

சிங்கப்பூர் அரசு தற்போது அங்கு படிப்படியாக பல்வேறு தரவுகளை அறிவித்து வருகிறது, இந்நிலையில் ஓமிக்ரான் காரணமாக நாட்டு மக்களை பீதிக்கு உள்ளாக்கி வேண்டாம் எனவும் மக்களை குழப்ப நிலைக்கு ஆளாக்க அந்நாட்டு அரசு விரும்பவில்லை என்பதால் நிதானமான முடிவெடுத்து செயல்படவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

The Singapore Health Ministry says there is no evidence yet that the Omigron virus is different or more dangerous than other strains of corona.