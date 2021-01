கட்டுக்கடங்காத கொரோனா பரவல்.. 30ல் ஒருவருக்கு பாதிப்பு.. "Major Incident" அறிவித்த லண்டன் மேயர்

London

oi-Veerakumar

லண்டன்: பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் 30 பேரில் ஒருவருக்கு கொரோனா நோய்த்தொற்று இருப்பதாகவும், இப்படியே நிலைமை போனால் மருத்துவமனையில் படுக்கை இல்லாத நிலை ஏற்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ள நகர மேயர், சாதிக் கான், மக்களின் எச்சரிக்கைக்காக 'மேஜர் இன்சிடென்ட்' அறிவிப்பை வெளியிட்டு உள்ளார்.

இதுபற்றி ட்விட்டர் பதிவில் லண்டன் மேயர் கூறியிருப்பதாவது: லண்டனுக்கு, மேஜர் இன்சிடென்ட் என்ற அறிவிப்பை நான் இன்று வெளியிடுகிறேன். ஏனென்றால் மிக மோசமான நிலைமைக்கு கொரோனா நோய் தொற்று லண்டன் நகரில் வந்துவிட்டது.

லண்டனில் வசிக்க கூடியவர்களின் 30 பேரில் ஒருவருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று இருக்கிறது. இப்போது உடனடியாக நாம் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தேசிய சுகாதார சேவை பெரும் பாரத்தை சுமக்க நேரிட்டு. மேலும் பலர் பலியாக கூடிய நிலைமை வரக்கூடும்.

நீங்கள் வெளியே வர அவசியம் இல்லாவிட்டால் தயவுசெய்து வீட்டிலேயே இருங்கள். உங்களை, உங்கள் குடும்பம், உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் பிற லண்டன்காரர்களை பாதுகாக்க வீட்டிலேயே இருங்கள். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

லண்டன் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா நோயாளிகள் எண்ணிக்கை கடந்த ஒரு வாரத்தில் திடீரென 27 சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரித்து விட்டது. வென்டிலேட்டர் வசதியுடன் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய நோயாளிகள் எண்ணிக்கை 42 சதவீதம் என்ற அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.

