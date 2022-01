Partygate பஞ்சாயத்து.. ஒரே ஒரு பார்ட்டி, பிரதமர் பதவி காலி! சிக்கலில் போரிஸ் ஜான்சன்.. என்ன நடந்தது?

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பதவி விலக வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமின்றி ஆளும் தரப்பிலும் சில தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஒற்றை பார்ட்டியால் அவரது அரசியல் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே கொரோனா உலக நாடுகளில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாகக் கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட டெல்டா கொரோனா உலகையே புரட்டிப்போட்டுவிட்டது.

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட இந்த டெல்டா கொரோனா நமது நாட்டில் 2ஆம் அலையை ஏற்படுத்தியது. அப்போது நமது நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு எந்தளவுக்கு மோசமாகச் சென்றது என்பதை அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் மறந்துவிட மாட்டார்கள்.

முடிஞ்சா தொட்டுப் பாரு! நின்று விளையாடிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காளை! பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு ருசிகரம்!

English summary

UK PM Boris Johnson faces fire for attending party, when the country is under Corona lockdown. All things to know about Partygate allegation against UK PM Boris Johnson in tamil.