பகவத் கீதை தான் எனக்கு வலிமையை கொடுக்கிறது! பிரிட்டன் பிரதமர் வேட்பாளர் ரிஷி சுனக் பேச்சு

லண்டன்: ‛‛பிரிட்டன் பிரதமர் பதவிக்கான தேர்தல் கடும் சவாலாக உள்ளது. மிகவும் கடினமாக நேரங்களில் பகவத் கீதையின் போதனைகள் தான் எனக்கு வலிமையை கொடுக்கின்றன'' என் பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ள இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் கூறியுள்ளார்.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்தவர் போரிஸ் ஜான்சன். இவர் கடந்த சில மாதங்களாக சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்தார். இதையடுத்து அவரது அமைச்சரைவயில் அங்கம் வகித்த அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்தனர்.

இதையடுத்து போரிஸ் ஜான்சன் தனது பிரதமர் பதவியையும் ராஜினாமா செய்தார். இதனால் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் மற்றும் அடுத்த பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் துவங்கியது.

இங்கிலாந்து புதிய பிரதமர் யார்?.. ரிஷி சுனக்குக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்புகள்.. முன்னிலையில் லிஸ் டிரஸ்!

English summary

The election for the post of Prime Minister of Britain is a tough challenge. "The teachings of the Bhagavad Gita give me strength in the most difficult times," said Rishi Sunak, an Indian-born candidate for the British Prime Minister's election.