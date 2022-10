லிஸ் ட்ரசுக்கு பதில் பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்? பொருளாதார நெருக்கடியால் மாறும் அரசியல் களம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டனில் பொருளாதார மந்த நிலை நிலவி வரும் நிலையில் ஆளும் கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் ஒரு பகுதியினர் தற்போதைய பிரதமர் லிஸ் ட்ரஸை நீக்கவிட்டு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கை பிரதமராக்க முயற்சி செய்வதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்த நிலையில் நாட்டின் பொருளாதார நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போரிஸ் ஜான்சன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இதையடுத்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் மற்றும் பிரிட்டன் பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த முன்னாள் நிதி அமைச்சரான ரிஷி சுனக் உள்பட ஏராளமானவர்கள் போட்டியிட்டனர்.

English summary

Amid the economic recession in Britain, there are reports that a section of the ruling Conservative Party is trying to remove the current Prime Minister Liz Truss and make Rishi Sunak, who is of Indian origin, the Prime Minister.