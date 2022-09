ராணி எலிசபெத் மறைவு: இந்தியாவில் 11-ம் தேதி ஒருநாள் துக்கம் அனுசரிப்பு.. உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் உடல்நலக்குறைவால் நேற்று இரவு காலமானார். அவரது மறைவையொட்டி வருகிற 11-ஆம் தேதி அன்று ஒருநாள் இந்தியா முழுவதும் துக்க தினம் அனுசரிக்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

பிரிட்டனின் நீண்டகால மகாராணி என்ற சரித்திரப் பெருமைக்குரியவர் 2-ம் எலிசபெத் ராணி.

96 வயதான ராணி எலிசபெத்தின் உடல்நிலை கடந்த சில நாட்களாக சரியில்லாமல் இருந்தது. எனினும் அவர் அரசு விழாக்கள் மற்றும் பொது நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று வந்தார்.

ஹெவி ரெயின்.. 10 மாவட்டங்களில் இன்று வெளுக்க போகும் மழை.. 4 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிப்பு

English summary

Britain's Queen Elizabeth passed away last night due to ill health. In connection with this, the Ministry of Home Affairs has announced that the 11th will be observed as a day of mourning in India.