அடேங்கப்பா! சைக்கிள் மலை தெரியுமா? - 500 சைக்கிள்களை திருடி குவித்து வைத்த 54 வயது கொள்ளையன் கைது

London

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்போர்டு நகரில் 500க்கும் மேற்பட்ட சைக்கிள்களை திருடி தனது வீட்டின் பின் பகுதியில் மலைபோல் குவித்து வைத்திருந்த 54 வயது கொள்ளையனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சிலருக்கு சில விதமான பொருட்களை சேகரிப்பது பிடிக்கும். சிலர் நாணயங்களை சேகரிப்பார்கள். சிலர் பழங்கால பொருட்களை சேகரிப்பார்கள். சிலர் ஓவியங்களை சேகரிப்பார்கள்.

இந்திய முன்னாள் கேப்டன் தோனி கூட தனக்கு பிடித்தமான ஏராளமான பைக்குகளை சேகரித்து வருகிறார். இவர்கள் எல்லாம் சொந்த பணத்தை செலவு செய்து பிடித்த பொருட்களை சேகரிக்கிறார்கள்.

English summary

