'மூளையை ஊடுருவிய தாலிபானின் ஒற்றை தோட்டா.. 9 ஆண்டுகளாக மீள முயல்கிறேன்'- பயங்கர நினைவை பகிரும் மலாலா

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பெண் கல்விக்காகப் பாகிஸ்தானில் குரல் கொடுத்து வந்த மலாலா மீது தாலிபான்கள் தாக்குதல் நடத்தியிருந்த நிலையில், 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்னும் அவர்களது ஒற்றை துப்பாக்கி தோட்டா காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்குச் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மலாலா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கனில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அமெரிக்கப் படைகள் இருந்த வரை தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அங்கு அதிகரிக்காமலிருந்தது. ஆனால், எப்போது அங்கிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கினார்களோ அப்போதை ஆப்கனை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் முயற்சிகளில் தாலிபான்கள் இறங்கிவிட்டனர்.

பலம் வாய்ந்த தாலிபான்களால் வெறும் சில வாரங்களில் ஆப்கனை முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடிந்தது. கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தலைநகர் காபூலை தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில், அதிபராக இருந்த அஸ்ரப் கானி ஐக்கிய அமீரகத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார்.

தாலிபான்கள் கையில் ஆப்கன்.. அதிர்ச்சியா இருக்கு.. பாகிஸ்தானிலிருந்து ஒரு அபய குரல்! நொந்து போன மலாலா

English summary

Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai recounted her ordeal of the “Taliban’s damage” that was caused to her body. MALALA was attacked by Talibans in 2012.