இது ‘நாத்தம்’ புடிச்ச நியூஸ்.. படிச்சா குமட்டிக்கிட்டு வாந்தி வரலாம்.. பீ கேர்புல்!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: அதிக துர்நாற்றம் வீசும், தான் பயன்படுத்திய பழைய ஷூ சாக்ஸ்களை விற்று இளைஞர் ஒருவர் மாதம் ரூ. 1.5 லட்சம் சம்பாதித்து வருகிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா உங்களால்...

சகிக்க முடியாத நாற்றங்களில் ஒன்று ஷூ சாக்ஸில் இருந்து வரும் துர்நாற்றம். அலுவலங்கங்கள், பொது இடங்களில் தப்பித்தவறி யாராவது ஷூவைக் கழற்றி விட்டால், அதில் இருந்து வரும் துர்நாற்றம் அங்கிருப்பவர்களை அனிச்சையாக மூக்கை மூட வைத்து விடும். அவ்வளவு அருவருக்கத்தக்க மணமான அதையும் விலை கொடுத்து வாங்குகிறவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் என்பது ஆச்சர்யமான உண்மை.

வெயில் சுட்டெரித்தாலும் 5 நாட்களுக்கு ஜில் மழை இருக்காம் - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

அதோடு, இதையும் ஒரு தொழிலாக மேற்கொண்டு, துர்நாற்றம் அடிக்கும் சாக்ஸ்களை விற்றே ஒரு இளைஞர் லண்டனில் லட்சாதிபதியாகியுள்ளார்

English summary

A man is pulling in up to £1,600 a month by flogging his used socks online, and says the smellier the better when it comes to making sales.