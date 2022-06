36கிமீ.. ஓட்டப்பந்தயத்தில் குதிரையைத் தோற்கடித்த இளைஞர்.. இப்படியெல்லாம்கூட வெறித்தனமாக ஓட முடியுமா?

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற குதிரைகளுக்கும், மனிதர்களுக்கும் இடையேயான ஓட்டப்பந்தயத்தில் சுமார் 32 கிமீ தூரம் ஓடி, குதிரையைத் தோற்கடித்து வெற்றி வாகைச் சூடியுள்ளார் ரிக்கி லைட்பூட் என்ற தீயணைப்பு வீரர். 13 வருடங்களுக்குப் பிறகு இந்தப் போட்டியில் குதிரையை வென்ற வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் லைட்பூட்.

நமக்குத் தெரியாத பல வினோதமான போட்டிகளும், பந்தயங்களும் உலகம் முழுவதும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்றுதான், மனிதர்களுக்கும், குதிரைகளுக்கும் இடையேயான ஓட்டப்பந்தயம். பந்தயம் என்றால் ஒன்று ஒரே வகையைச் சேர்ந்த விலங்குகளுக்குள் வைக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் மனிதர்களுக்குள் வைக்க வேண்டும். இதென்ன வித்தியாசமாக மனிதர்களுக்கும், குதிரைகளுக்கும் இடையே என கேட்கவே ஆச்சர்யமாக இருக்கிறதல்லவா...

இங்கிலாந்தின் லான்ரிடைய்ட் வெல்ஸ் என்ற நகரில் தான் வித்தியாசமான இந்த மனிதனுக்கும், குதிரைக்குமான (Man vs Horse) போட்டி நடைபெற்றுள்ளது.

English summary

Lightfoot has become the third person to win the Man v Horse race held in Llanwrtyd Wells, Wales over the weekend.