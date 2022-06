லண்டனில் மீண்டும் போலியோ கிருமி.. ப்ளீஸ் இத செக் பண்ணுங்க.. பெற்றோருக்கு வேண்டுகோள்!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: லண்டனில் கழிவு நீரில் மீண்டும் போலியோ தொற்று கிருமிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனாவைப் போல், ஒரு கட்டத்தில் உலகையே உலுக்கிய நோய்களில் ஒன்று போலியோ. இந்த வரைஸ் தொற்று காரணமாக , பலர் கால்களை கைகளை இழந்து, மாற்றுத்திறனாளி ஆனார்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிர ஆராய்ச்சியின் பலனாக தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உடனடியாக உலகின் பல நாடுகள் போலியோ தடுப்பூசியைப் போட்டுக் கொண்ட காரணத்தால், அதன் தாக்கம் மெல்ல மெல்லக் குறைந்து, ஒரு கட்டத்தில் பல நாடுகளில் போலியோவே இல்லாத நிலை உண்டானது.

இந்நிலையில், லண்டனில் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில் அங்கு எடுக்கப்பட்ட கழிவு நீர் மாதிரிகளில் வீரியம் மிகுந்த போலியோ தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A type of poliovirus derived from vaccines has been detected in London sewage samples, the World Health Organization and British health officials said Wednesday, adding that more analysis was underway.