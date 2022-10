பிரதமர் ஆனதும்.. தமிழ்ப்பெண்ணை "மீண்டும்" அமைச்சராக்கிய ரிஷி சுனக்.. யார் இந்த சுயெல்லா?

London

லண்டன்: லிஸ் டிரஸின் ஆட்சியில் பிரிட்டன் உள்துறை அமைச்சர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்த இந்திய வம்சாவளியான சுயெல்லா பிரேவர்மேன் தற்போது உள்துறை செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் புதிய தலைவராக ரிஷி சுனக் தேர்வாகியுள்ள நிலையில் இந்த நியமனம் நடைபெற்றுள்ளது.

முன்னதாக அரசாங்க கோப்புகளை அனுப்ப தனது தனிப்பட்ட இமெயில் அக்கவுன்டை பயன்படுத்தியதாக சுயெல்லா மீது குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிலையில் அதை ஒப்புக்கொண்டு அவர் ராஜினாமா செய்தார்.

