இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை.. லண்டன் தேம்ஸ் நதியே வறண்டு போனதா?.. என்ன தான் நிலைமை!

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்து நாட்டில் அதிகரித்துள்ள வெப்பநிலை காரணமாக உலகப் புகழ் பெற்ற நதிகளில் ஒன்றான தேம்ஸ் நதியிலேயே தண்ணீர் இருப்பு குறைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் ஓடும் தேம்ஸ் நதி உலகப் புகழ்பெற்ற நதிகளில் ஒன்று என சொன்னால் அது மிகையல்ல.

முழுவதும் இங்கிலாந்திற்கு உள்ளே ஓடும் நீளமான ஆறாகவும் ஐரோப்பிய யூனியனில் இரண்டாவது மிகப் பெரிய ஆறாகவும் தேம்ஸ் விளங்குகிறது. சுத்தமான ஆறுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் பலராலும் அடிக்கடி சொல்லப்படும் ஆறு லண்டன் தேம்ஸ் ஆகத்தான் இருக்கும்.

English summary

Due to the increased temperature in England, it is said that the water availability of the Thames, one of the world's famous rivers, has decreased.