டெல்டா வகை கொரோனா.. ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பரவுவதை தடுப்பூசிகள் தடுக்காது.. பிரிட்டன்

London

oi-Velmurugan P

லண்டன்: டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பரவுவதை தற்போது உள்ள தடுப்பூசிகள் தடுக்காது என பிரிட்டன் சுகாதார அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

பிரிட்டனில் இரண்டு டோஸ் தடுப்பு ஊசி போட்டு கொண்ட 34 .9 சதவீதம் பேருக்கு தொற்று பாதித்து இருப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது .

பிரிட்டனின் சுகாதார ஒழுங்குமுறை பொது சுகாதார விஞ்ஞானிகள் கோவிட் -19 க்கு எதிரான தடுப்பூசி நோய்த்தொற்றின் டெல்டா மாறுபாடு பரவுவதைத் தடுக்காது என்று கூறியுள்ளனர்.

இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் , கோவிட் -19 க்கு எதிராக தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள், தடுப்பூசி போடாதவர்களைப் போல டெல்டா வகை கொரானா வைரஸ்களால் எளிதில் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பரவ முடியும்.

