பிரிட்டனில் ஷாக்.. 10 மாதங்கள் இருந்த கொரோனா பாதிப்பு.. என்ன காரணம்? யாருக்கெல்லாம் இப்படி ஏற்படும்

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் நாட்டைச் சேர்ந்த 72 வயது நபர் ஒருவருக்குக் கடந்த 10 மாதங்களாகவே தொடர்ச்சியாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருவது கொரோனா வைரஸ் தான். இந்த வைரசுக்கு நாம் தடுப்பூசி கண்டுபிடித்துவிட்டாலும்கூட இந்த வைரஸ் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பது நமக்குத் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

பொதுவாக ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால், அவர் அதிகபட்சம் 15 முதல் 20 நாட்களில் குணமடைந்துவிடுவார்கள். ஆனால், பிரிட்டன் நாட்டில் மிக விநோதமான ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

UK man tested Covid positive for 10 straight months, hospitalized 7 timesA 72-year-old British man tested positive for coronavirus for 10 months. He is thought to be the longest recorded case of continuous infection.