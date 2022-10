ஆளப் போறான் இந்தியன்! பிரிட்டன் பிரதமரான ரிஷி சுனக்! சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? இத்தனை கோடி சொத்துகளா?

London

லண்டன் : சூரியன் மறையாத நாடு என்ற பெருமை கொண்ட இங்கிலாந்தின் வரலாற்றில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒருவர் பிரதமராவது இதுவே முதல் முறை. அந்த சாதனையை ரிஷி சுனக் படைத்திருக்கும் நிலையில் அவரது ஊதியம் எவ்வளவு அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்பது குறித்து தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நெட்டிசன்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

வெறும் 42 வயதில் பிரிட்டன் நாட்டின் பிரதமராக பதவி ஏற்றிருக்கிறார் ரிஷி சுனக். அவருக்கு லண்டன் அரண்மனையில் மன்னர் 3ஆம் சார்லஸ் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்திருக்கிறார். இதன் மூலம் பல வரலாறுகளை ரிஷி சுனக் படைத்திருக்கிறார் என்றால் அது மிகையில்லை.

