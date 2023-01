"துணிவுடன்" இறங்கினேன்! 25 தாலிபான்களை கொன்றேன்! சர்ச்சையை கிளப்பிய இளவரசர் ஹாரி! கிளம்பிய எதிர்ப்பு

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் இளவரசர் ஹாரி, தான் ராணுவத்தில் ஆப்கனில் இருந்த போது நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்து சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இது சர்வதேச அளவில் மிகப் பெரிய சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

பிரிட்டன் அரசு குடும்பத்தில் மன்னர் சார்ல்ஸ்- டயனாவின் இளைய மகன் ஹாரி. பிரிட்டன் அரசு குடும்பத்தின் செல்லப் பிள்ளையாக வளர்ந்த வந்த இவர், கடந்தாண்டு அரசு குடும்பத்தில் இருந்து விலகி அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இப்போது தனது மனைவி மேகன் உடன் இவர் அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார். விரைவில் வெளிவர இருக்கும் அவரது ஸ்பேர் புத்தகத்தில் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த பல முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

English summary

Prince Harry says he killed more than dozen of people in Afghanistan: Taliban sharp reactions against his remarks about Afghanistan.