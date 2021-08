ஆசை, ஆசையாய் ஆர்டர் செய்த பீட்சாவில் கிடந்த இரும்பு நட்டுகள், போல்ட்டுகள்.. பெண் அதிர்ச்சி

London

oi-Rayar A

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் ஆசை, ஆசையாய் சாப்பிட வாங்கிய பீட்சாவில் இரும்பு போல்ட்டுகள், நட்டுகள் இருந்ததால் அதனை ஆர்டர் செய்த பெண் அதிர்ச்சி அடைந்தார். பீட்ஸா நிறுவனம் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டது.

இங்கிலாந்து லங்காஷயர் மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் ஜெம்மா பார்டன். பசி வயிற்றை கிள்ளியதால் பிரபல பீட்சா நிறுவனமான டொமினோசில் பீட்சா ஆர்டர் செய்தார்.

English summary

The woman who ordered it was shocked because the pizza she bought in the UK had iron bolts and nuts. The pizza company apologized to her