இப்படி கூட நடக்குமா? ரயிலில் ஜன்னல் ஓரம் இருந்த பயணி.. கழுத்தில் பாய்ந்த இரும்பு ராட்..திக்! திக்!

Lucknow

லக்னோ: டெல்லியில் இருந்து உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூருக்கு வந்துகொண்டிருந்த நிலஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்து இருந்த பயணியின் மீது தண்டவாளத்தில் கிடந்த இரும்பு கம்பி புகுந்த சம்பவம் பார்ப்பவர்களை பதை பதைக்க வைத்துள்ளது.

மக்கள் தொகை அதிகம் நிறைந்த இந்தியாவில் மக்களின் பயணத்தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் ரயில்வேக்கு பெரிய பங்கு உள்ளது. பாதுகாப்பானது மட்டும் இன்றி சரியான நேரத்தில் சென்றுவிடும் என்பதால் பயணிகள் பலரும் ரயில் பயணத்தையே விரும்புகின்றனர்.

டிக்கெட்டுகள் குறைவு என்பதால் சாதாராண ஏழை எளிய மக்கள் முதல் வசதி படைத்தவர்கள் வரை ரயிலில் அதிகம் பயணிப்பதை பார்க்க முடியும்.

English summary

Onlookers were horrified when a passenger sitting by the window of a Nilanjal Express train coming from Delhi to Kanpur in Uttar Pradesh was hit by an iron wire lying on the track.