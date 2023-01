"உங்கள் போராட்டம் வெல்லட்டும்".. திடீரென ராகுலுக்கு வாழ்த்து சொன்ன.. அயோத்தி ராமர் கோயில் அர்ச்சகர்!

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: "நல்ல நோக்கத்திற்காக நீங்கள் நடைப்பயணம் மேற்கொள்கிறீர்கள். உங்கள் போராட்டம் வெற்றி பெறட்டும்" என காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்திக்கு அயோத்தி ராமர் கோயில் தலைமை அர்ச்சகர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தியின் 'பாரத் ஜோடோ' யாத்திரையை பாஜகவும், பல இந்துத்துவா அமைப்புகளும் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில், அயோத்தி ராமர் கோயில் தலைமை அர்ச்சகரே அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இதனிடையே, அயோத்தி ராமர் கோயில் அர்ச்சகர் ராகுலுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த விவகாரம் குறித்து பாஜக தலைவர்களிடம் கேட்ட போது, அவர்கள் பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டனர்.

chief priest of Ayodhya Ram Janmabhoomi temple has wished Congress MP Rahul Gandhi that he is walking for a noble cause; May his struggle be successful.