உடல் முழுவதும் அடர்த்தியான முடியுடன் பிறந்த விசித்திரக் குழந்தை.. டாக்டர்கள் 'ஷாக்'

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் பெண் ஒருவருக்கு உடல் முழுவதும் அடர்த்தியான முடிகளுடன் குழந்தை பிறந்திருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

உடலில் 60 சதவீத அளவுக்கு அதாவது முதுகு முழுவதும் முடியுடனும், முன்பகுதியில் சிறிது முடியுடன் அந்தக் குழந்தை காணப்படுகிறது. தற்போது அந்தக் குழந்தையை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர். இது, ஒரு அரிய வகை குறைபாடு என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

A woman in Uttar Pradesh who gave birth to a baby with full body hair has surprised everyone. The child is found with 60 percent of its body hair, i.e. hair on the back and a little hair on the front.