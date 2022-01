உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்: முதல்வர் யோகி அயோத்தி தொகுதியில் போட்டி?.. பாஜகவின் மாஸ்டர் பிளான்

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் நடைபெற உள்ள சட்டசபை தேர்தலில் அந்த மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அயோத்தி தொகுதியில் இருந்து போட்டியிடலாம் என்று பாஜக பரிசீலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

BJP is considering fielding UP CM Yogi Adityanath from Ayodhya constituency The BJP is reportedly considering fielding Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath from Ayodhya constituency in the forthcoming assembly elections