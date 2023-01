காலையில் திருமணம்.. ஆனா.. ஈவ்னிங்கே "கொழுந்தனை" கரம்பிடித்த மனைவி.. ஏன் தெரியுமா? ஷாக் கணவன்

Lucknow

லக்னோ: திருமணம் நடந்த சில மணிநேரங்களிலேயே மணமகனின் தம்பியை மணமகள் கரம்பிடித்த சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்ற பெரும் பஞ்சாயத்துக்கு பிறகு பெரியவர்கள் ஆசிர்வாதத்துடனே இந்த திருமணம் நடைபெற்றிருக்கிறது.

வட மாநிலங்களில் குறிப்பாக உத்தரபிரதேசத்தில் திருமணங்களின் போது பல்வேறு கலாட்டாக்கள் ஏற்படுவதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். மேடைக்கு மணமகன் வர தாமதமானதால் திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகள், தனது நண்பர்களுடன் மணமகள் பேச மறுத்ததால் திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகன் என்பன போன்ற செய்திகளை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், இந்த திருமண கலாட்டா அவற்றுக்கு எல்லாம் மேலே இருக்கிறது.

