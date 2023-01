"பலாத்காரம்".. 8 வயசுதான்.. கதறிய சிறுமி.. பாஜக எம்எல்ஏக்கு எதிராக பறந்த பிடி வாரண்ட்.. கொடுமை

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: 8 வயது சிறுமி ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வழக்கில் உத்தரப் பிரதேசத்தின் 'துத்தி' சட்டமன்ற தொகுதியின் பாஜக எம்எல்ஏவாக இருக்கும் 'ராம்துலரை' கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று சோன்பத்ரா மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2014ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 4ம் தேதி மையர்பூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதாவது மையர்பூர் தலைவியின் கணவர் ராம்துலர் தனது தங்கையை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டார் என்பதுதான் அந்த வழக்கு. இது தொடர்பான புகாரில், "எனது தங்கைக்கு எட்டு வயது நிரம்பியுள்ளது. அவள் எங்களது வீட்டின் அருகில்தான் விளையாடிக்கொண்டிருப்பார். ஆனால், சில நேரங்களில் காணாமல் போய்விடுவார்.

அவளை தேடுவதே எங்களுக்கு எப்போதும் வேலையாக இருக்கும். சிறிது நேரம் கழித்து அவளே வீடு வந்து சேர்ந்து விடுவாள். ஆனால் இப்படி வரும்போது மிகுந்த சோர்வுடன் காணப்படுவாள். ஆரம்பத்தில் இது குறித்து எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் இன்று அவள் வீட்டிற்கு அழுதபடியே வந்துக்கொண்டிருந்தாள். அவளை அழைத்து விசாரித்தபோது தன்னிடம் ராம்துலர் தவறாக நடந்துக்கொண்டதாக கூறினார்.

English summary

The Sonbhadra District Court has ordered the arrest of 'Ramthular', who is the BJP MLA from the 'Duthi' assembly constituency of Uttar Pradesh, in the case of the rape of an 8-year-old girl.