பொய்.. பொய்.. சிறு தலைவர்கள் முதல் டாப் தலைவர்கள் வரை.. பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்த அகிலேஷ்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: ‛‛பொய் பேசுபவர்கள் நிறைந்திருக்கும் கட்சி பாஜக. இந்த கட்சியின் சிறு தலைவர்கள் சின்ன பொய்யும், பெரிய தலைவர்கள் பெரிய பொய்யையும், ‛டாப்' தலைவர்கள் மிகப்பெரும் பொய்களையும் சொல்கிறார்கள்'' என உத்தர பிரதேச தேர்தல் பிரசாரத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பேசினார்.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலம் உத்தர பிரதேசம். இங்கு பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. யோகி ஆதித்யநாத் முதல் அமைச்சராக உள்ளார். மொத்தம் 403 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. பிப்.,10, 14, 20, 23, 27, மார்ச் 3, 7 ஆகிய தேதிகளில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் மார்ச் 10ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் பாஜக, அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி, மாயாவதியின் பகுஜன்சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் தனித்தனியே களம் காண்கின்றன.

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம், போலி என்கவுண்டர்.. உபி. எதில் முதலிடம்.. பட்டியலிடும் அகிலேஷ் யாதவ்

English summary

In uttar pradesh, Samajwadi Party president Akhilesh Yadav addressing a rally, Bharatiya Janata Party (BJP) a party of liars, small leaders of BJP are telling small lies, big leaders are telling big lies, and their top leader is telling the biggest lies.