40 நாளில் 90 பேர் மதமாற்றம்... உத்தர பிரதேசத்தில் 55 பேர் மீது வழக்கு... 26 பேர் கைது

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் 40 நாளில் 90 பேரை கட்டாயமாக மதம்மாற்றிய புகாரில் 55 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதில் 26 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மற்றவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. 2வது முறையாக தொடர்ந்து யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் மாநிலங்களின் சில இடங்களில் கட்டாய மதமாற்றம் நடப்பதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

இதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க போலீஸ் டிஜிபி உத்தரவு பிறப்பித்து இருந்தார். அதன்படி போலீசார் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் 26 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதன் விபரம் வருமாறு:

In Uttar Pradesh, police have registered a case against 55 people on charges of forcibly religious converting 90 people in 40 days. Of these, 26 have been arrested.