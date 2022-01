கவனித்தீர்களா.. கடந்த தேர்தலில் செய்த தவறுகளை முழுசா திருத்திய அகிலேஷ் யாதவ்! பாஜகவிற்கு பக்கா செக்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. 2017 தேர்தலில் செய்த தவறுகளில் பாடம் கற்றுவந்த அகிலேஷ் யாதவ் இந்த முறை வெற்றி பெற தீவிரமாக உழைத்து வருகிறார்.

உத்தரபிரதேச சட்டசபையின் பதவிக்காலம் மார்ச் 15-ம் தேதி முடிவடையும் நிலையில் அதற்கான தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடக்கவிருக்கிறது. ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர நினைக்கிறது. கடந்த முறை ஆட்சியை இழந்த சமாஜ்வாடி கட்சி வெற்றி பெற்றே தீரவேண்டும் எனதீர்மானித்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் இந்த முறை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என சமாஜ்வாடி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பெருமுயற்சி செய்து வருகிறார். 2017 தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்வியில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்ட அகிலேஷ், அதை இந்தத் தேர்தலில் எந்த இடத்திலும் செய்யாமல் அனைத்து தவறுகளையும் திருத்திக்கொண்டு வருகிறார். அகிலேஷ் யாதவ் ஒரு புத்திசாலியான அரசியல்வாதி, எனவே, இந்த தேர்தலில் வெற்றிபெறத் தேவையான அனைத்து யுத்திகளையும் செய்துவருகிறார்.

