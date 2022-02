"லவ் ஜிகாத் குற்றத்திற்கு" 10 ஆண்டு சிறை.. உ.பி.யில் பாஜக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: லவ் ஜிஹாத் குற்றவாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ஒரு லட்ச ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என‌ உத்தரபிரதேச பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்தது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேலைகளை அனைத்து மாநில கட்சிகளும் துரிதமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்குமான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

The Uttar Pradesh BJP's election promise that Love Jihad perpetrators will be sentenced to 10 years in jail and fined one lakh rupees is currently controversial.