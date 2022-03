மதரஸாக்களில் காலையில் தேசிய கீதம்.. சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கொடி கட்டாயம்.. உபியில் அமலாகும் விதி

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: உத்தரபிரதேசம் முழுவதும் உள்ள மதரஸா மாணவர்கள், காலை தொழுகையுடன் வகுப்பை தொடங்கும் முன் தேசிய கீதத்தை கட்டாயமாக பாட வேண்டும் என்றும், சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கீதம் இசைப்பதையும் தேசியக் கொடியை ஏற்றுவதை கட்டாயமாக்கி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் இரண்டாவது முறையாக பாஜக ஆட்சியை பிடித்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் உத்தர பிரதேச மதரசா கல்வி வாரியக் கூட்டம், அதன் தலைவர் இப்திகார் அஹமது ஜாவேத் தலைமையில் வியாழன் அன்று தலைவர் இப்திகார் அகமது ஜாவேத் தலைமையில் நடைபெற்றது.

நடுங்குகிறது தலைநகர்.. வாட்டுகிறது குளிர்.. தவிக்கும் உத்தரபிரதேசம்.. 15 நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை

English summary

It has been decided to make it compulsory for madrassa students across Uttar Pradesh to sing the national anthem before starting class with morning prayers and to play the national anthem on Independence Day and to hoist the national flag.