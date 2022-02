"இது என்ன இந்து-முஸ்லீம் மேட்ச் நடக்கும் இடமா?'' பாஜகவை சாடிய விவசாய சங்கத் தலைவர் ராகேஷ் திகாய்த்

Lucknow

லக்னோ: முசாபர்நகர் இந்து முஸ்லிம் மேட்ச் நடக்கும் இடம் கிடையாது என உத்தரப்பிரதேச பாஜகவை சாடியுள்ளார், பாரதிய கிஸான் யூனியனின் ராகேஷ் திகாய்த்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேலைகளை அனைத்து மாநில கட்சிகளும் துரிதமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்குமான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

English summary

Uttar Pradesh, farmer leader Rakesh Tikait made a veiled attack on the ruling BJP on Sunday as he said Muzaffarnagar is "not a stadium for Hindu-Muslim matches".