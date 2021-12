அப்போது செல்போன் உரையாடல்.. இப்போது குழந்தைகளின் இன்ஸ்டா கணக்கு ஹேக்?? பிரியங்கா காந்தி பரபர புகார்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், ஆளும் பாஜக அரசு மீது எதிர்க்கட்சிகள் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்தி வருகின்றனர்.

அடுத்தாண்டு உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதை 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கான காலிறுதி என்று கூட சில தேர்தல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தங்கள் தேர்தல் பணிகளைத் தொடங்கிவிட்டனர். குறிப்பாக நாட்டிலேயே பெரிய மாநிலமான உத்தரப் பிரதேசம் மீது தான் அனைவரது கவனமும் குவிந்துள்ளது.

English summary

Congress General secretary Priyanka Gandhi on Tuesday said that her children's Instagram accounts were hacked. She was alluding to the phone-tapping allegations made by SP chief Akhilesh Yadav against the Yogi Adityanath government in UP.