ஆக்சிஜன் இல்லாமல் யாரும் சாகவில்லை... இறப்பு சான்றிதழை பாருங்க... காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவுக்கு யோகி அரசு பதில்

Lucknow

oi-Udhayabaskar

லக்னோ : உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கொரோனோ 2வது அலையின்போது ஆக்ஸிஜன் தட்டுப்பாட்டால் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை என அம்மாநில அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கொரோனா 2வது அலையின்போது 22,915 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், ஆக்ஸிஜன் தட்டுப்பாட்டால் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2வது அலையின் போது, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையில் தொற்றுகள் அதிகரித்து காணப்பட்டது. மே மாதத்தில் 4 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு 4 ஆயிரம் பேர் இறந்துள்ளனர்.

English summary

The Uttar Pradesh government has said that no one was killed due to lack of oxygen during the 2nd Corono wave in Uttar Pradesh.22,915 people died during the 2nd wave of Corona.