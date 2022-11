இந்தியன் வங்கி அமவுண்ட் கட்டத்தில் 'துலாம் ராசி' என எழுதிய வாடிக்கையாளர்.. உ.பியில் நடந்த காமெடி

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: இந்தியன் வங்கியில் பணம் டெபாசிட் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் பே சிலிப்பில் அமவுண்ட் என்ற கட்டத்தில் துலாம் ராசி என்று எழுதியிருந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பரவி நெட்டிசன்களை கலகலப்பாக்கியுள்ளது.

வங்கியில் பணம் செலுத்துவதற்கு தானியங்கி இயந்திரம் இப்போது நாடு முழுவதும் பெருகிவிட்டது.

நகரம், கிராமம் என அனைத்து பகுதிகளிலும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களோடு சேர்த்து வங்கிகளின் சார்பில் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

