அக்னி வீரர் பணிக்கு 35 லட்சம் உ.பி இளைஞர்கள் விண்ணப்பம்.. வேலையின்மை தலைவிரித்தாடுகிறது: ப.சிதம்பரம்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற PET தேர்வுக்கு 37 லட்சம் இளைஞர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர். ஆனால் இதில் சில ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் மட்டுமே இருந்தன.

இந்நிலையில் தற்போது அக்னிபாத் திட்டத்தின் மூலம் பாதுகாப்புப் படையில் சேர்ந்து 'அக்னி வீரர்' ஆவதற்கு சுமார் 35 லட்சம் இளைஞர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

இதனை டிவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், "கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பிரதமர் மோடி மக்களுக்கு செய்தது இதுதான்" என்று விமர்சித்துள்ளார்.

As many as 37 lakh youths had applied for the recent PET examination in Uttar Pradesh state. But it had only a few thousand vacancies. Currently, around 35 lakh youths have applied to join the defense forces and become 'Agni Swarthi' through the Agnipath scheme. Senior Congress leader P. Chidambaram mentioned this on Twitter and criticized "This is what Prime Minister Modi has done to the people for the last 8 years".