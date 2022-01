ஓட்டு கேட்டு செல்லும் பாஜக வேட்பாளர்களை சேற்றை வாரி விரட்டியடிக்கும் மக்கள்.. உ.பி.யில் பரபர சம்பவம்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு செல்லும் பாஜக வேட்பாளர்களை மக்கள் விரட்டியடிக்கும் சம்பவம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதற்கு பின்னால் எதிர்க்கட்சிகளின் சதி இருப்பதாக பாஜக குற்றம்சாட்டி உள்ளது.

உத்தரபிரதேசத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்தது. இதனால் அங்கு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. ஆளும் கட்சியாக உள்ள பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற என்று மிக தீவிரமாக இருக்கிறது.

