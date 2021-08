'ராமர் இல்லாமல் அயோத்தி இல்லை.. ' ராமர் கோயில் கட்டுமானத்தைப் பார்வையிட்ட குடியரசு தலைவர் பேச்சு

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்திலுள்ள அயோத்தி ராமர் கோயில் கட்டுமானத்தைப் பார்வையிட்ட குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், ராமர் இல்லாமல் அயோத்தி இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நான்கு நாள் பயணமாக உத்தரப் பிரதேசம் சென்றுள்ளார்.

கடந்த 3 நாட்களாக அங்குள்ள பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாக்களில் கலந்துகொண்ட அவர், உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் டாக்டர் சம்பூர்ணானந்தின் சிலையையும் திறந்து வைத்தார்.

English summary

President Ram Nath Kovind Sunday offered prayers to Ram Lalla, visiting the site where a Ram temple is being constructed in Ayodhya, a city which he said was nothing without the deity.