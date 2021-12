நிறைய நேரம் வீணாகி விட்டது.. இனியும் தாமதிக்க கூடாது.. பிரதமர் மோடி பேச்சு

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: ஏற்கனவே ஏராளமான நேரம் வீணாகி விட்ட நிலையில் இளைஞர்கள் புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் பணியை இரண்டு நிமிடத்தை கூட வீணடிக்காமல் உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 2022ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போது அங்கு யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு பதவி ஏற்று ஆட்சி நிறைவடையும் தருவாயில் மக்கள் அரசுக்கு எதிரான மனநிலையில் இருப்பதாக பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே உத்திரப்பிரதேசத்தில் மோடி அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வாரணாசியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட அவர், ஷாஜஹான்பூரில் கங்கா விரைவுச் சாலை திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that the youth should start the task of creating a new India as a lot of time has already been wasted.