நானே களத்துல இறங்குறேன்..உபியில் யோகிக்கு ஜெர்க் கொடுக்கும் பிரியங்காகாந்தி, முதல்வர் வேட்பாளர்?

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலை பிரியங்கா காந்தி முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்க வாய்ப்பு இருப்பதாக ஏற்கனவே தகவல் வெளியான நிலையில் அதற்கு பிரியங்கா காந்தி உத்திர பிரதேசம் எங்கும் தனது முகத்தை காணலாம் என சூசகமாக பதிலளித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய வட மாநிலங்களில் அடுத்தடுத்து சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. இவை தவிர மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளப் போகின்றன.

பஞ்சாப் தவிர 4 மாநிலங்களில் பிரதமர் மோடி தான் டாப்.. இந்தியா டுடே நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். இதற்கான தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் களத்தில் இறங்கி தீவிர களப்பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Priyanka Gandhi has hinted that she may see her face anywhere in Uttar Pradesh amid reports that she is likely to contest the Uttar Pradesh Assembly elections as the Chief Ministerial candidate.