எல்லாமே பொய்..தர்மத்தின் பெயரில் அல்ல..பொய்களை சொல்லி வாக்கு கேட்கும் பிரதமர்..விளாசிய ராகுல்காந்தி

லக்னோ : பிரதமர் நரேந்திர மோடி தர்மத்தின் பெயரால் அல்லாமல் பொய்களின் அடிப்படையில் வாக்குகளை கேட்பதாகவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவது மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது குறித்த வாக்குறுதிகள் பற்றி அவர் பேசுவதே இல்லை என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

உத்திரபிரதேசத்தில் அசம்கர், மௌ, ஜான்பூர், காஜிபூர், சந்தோலி, வாரணாசி, மிர்சாபூர், பதோஹி மற்றும் சோன்பத்ரா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 54 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏழாவது மற்றும் கடைசி கட்டமாக மார்ச் 7ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

