மீண்டும் டி ஷர்ட் சர்ச்சை.. கிழிந்த ஆடையில் உள்ள ஏழை குழந்தைகளை தெரியவில்லையா? ராகுல் காந்தி நறுக்

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையில் தான் அணிந்து இருக்கும் டீ சர்ட் குறித்து பேசுபவர்களின் கண்களுக்கு, இந்த குளிர் காலத்தில் கிழிந்த ஆடையுடன் அவதிப்படும் ஏழை குழந்தைகளை தெரியவில்லையா என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார். உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் பாக்பத்தில் நடைபயணம் மேற்கொண்ட அவர்,

"இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையின்போது நான் டி ஷர்ட் அணிந்து இருப்பது சர்ச்சையான விசயமாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த பனி காலத்தில் ஏழை விவசாயிகளும், ஏழை தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளும் கிழந்த ஆடையுடன் இருக்கிறார்களே. அதுபோன்ற பல குழந்தைகள் என்னோடு இந்த யாத்திரையில் உடன் வந்தார்கள்.

4 மாவட்டம்.. 150 கிமீ.. 6 நாட்கள்! ஹரியானாவில் காங்கிரஸ் மாஸ் பிளான்.. கைகொடுக்குமா ராகுல் யாத்திரை?

English summary

Congress MP Rahul Gandhi has told that, those who talk about his t-shirt wearing on the Bharat jodo Yatra, didnt see the poor children who are suffering with torn clothes in this cold season. He said this while conducting a solidarity yatra in Uttar Pradesh.